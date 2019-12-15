Политика

RT на русскомRT на русскомВолодин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией. Комментарий Володина опубликован на сайте Госдумы.
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Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Коммерсантъ13:28

Володин назвал угрозой России заявление японских коммунистов по Курилам

РБК13:04

Заявления Японии по Курилам — угроза территориальной целостности и суверенитету России

Государственная Дума РФ11:55

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском12:18

Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России

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Володин: заявления компартии Японии о Курилах наносят вред отношениям Японии и РФ

ТАСС12:02

Володин расценил призыв объявить Курилы частью Японии как угрозу

РИА Новости14:58
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Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
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Губерниев отреагировал на скандал в российском фигурном катании

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В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
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Песков назвал условия изменения Минских соглашений

Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
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Съемки фильма Mortal Kombat завершены

Съемки экранизации культовой игры завершены.
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

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Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
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Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
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Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме

Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
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Капитализация Saudi Aramco превысила $2 трлн

Капитализация компании превысила $2 трлн.
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Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
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Ученикам запретили доставать телефоны в четверти российских школ

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Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
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В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
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Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

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Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
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Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

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Раскрыта опасность повторного кипячения воды

Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
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Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" нанес разгромное поражение лондонскому "Арсеналу" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
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