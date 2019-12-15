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RT на русскомВолодин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией. Комментарий Володина опубликован на сайте Госдумы.
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Заявления Японии по Курилам — угроза территориальной целостности и суверенитету России
Государственная Дума РФ11:55
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