Политика

RT на русскомRT на русскомВолодин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией. Комментарий Володина опубликован на сайте Госдумы.
Читать в источнике
Комментировать1489
Вячеслав Володин
Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 12:02
с чего всё началось
В интервью газете Yomiuri
 глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил об обязанности японского правительства в переговорном процессе с Россией обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг — это «японская территория».
Военное дело01:59

Подробнее о событии

В Госдуме назвали японское заявление о Курилах угрозой суверенитету России

Lenta.ru12:42

Володин ответил на призыв объявить Курилы частью Японии

РИА Новости12:41

Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России

Известия12:12

«Реагировать тут не стоит»: Цеков отказался слушать коммунистов Японии по Курилам

Телеканал 360°10:08

Володин: заявления компартии Японии о Курилах наносят вред отношениям Японии и РФ

ТАСС12:02

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском12:18

Сенатор считает, что реагировать на мнение японских коммунистов по вопросу Курил не нужно

Народные новости05:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Политика

Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Военное обозрение 08:36
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
РБК 12:14
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Футбол

«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов

Команды узнают своих соперников и будут готовиться к матчам, которые пройдут через два месяца.
Евро-футбол.ру 09:27
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Molnet.ru 04:05
Общество

В Керчи открыли памятник князю Глебу и летописцу Никону

Культуромания 08:11
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на заявление штаба Тутберидзе

Известия 12:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Футбол

ВЭБ станет владельцем более 75% акций футбольного клуба ЦСКА

Новый владелец рассчитывает, что это временная мера и ЦСКА удастся найти новых инвесторов, - сообщает Интерфакс.
Эхо Москвы 13 декабря в 10:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»

Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б». Осталось совсем немного до начала 9-й серии шоу «План Б», которая выйдет в воскресенье.
OAnews 13 декабря в 15:04
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по случаю празднования Международного дня чая поделились советами о том, как не ошибиться при выборе качественного напитка.
Экономика сегодня 00:37
Музыка

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Lenta.ru 10:36
Политика

Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Аргументы и Факты 12:07
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 07:24
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7

Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Автоновости дня 06:48
Политика

В Казахстане обсуждают переименование города Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по переименованию города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
Sputnik Таджикистан 04:36
Политика

Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

ТАСС вчера в 11:30
Игры

THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic

Мир фантастики вчера в 02:27
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском вчера в 17:49
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
SM News 13 декабря в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курильские острова
Архипелаг
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное