с чего всё началось

Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв Коммунистической партии Японии объявить Курильские острова территорией Страны восходящего солнца. Он назвал подобные заявления угрозой территориальной целостности и суверенитету России.

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Фигурное катание Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.

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