Политика

КоммерсантъКоммерсантъВолодин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв Коммунистической партии Японии объявить Курильские острова территорией Страны восходящего солнца. Он назвал подобные заявления угрозой территориальной целостности и суверенитету России.
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Вячеслав Володин
Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 12:02
с чего всё началось
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