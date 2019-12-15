Политика
КоммерсантъВолодин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на призыв Коммунистической партии Японии объявить Курильские острова территорией Страны восходящего солнца. Он назвал подобные заявления угрозой территориальной целостности и суверенитету России.
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Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 12:02
с чего всё началось
Главный японский борец за дело Карла Маркса и Фридриха Энгельса в интервью изданию "Ёмиури" назвал "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор, подписав который после завершения Второй Мировой войны Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.Sputnik Эстония03:29
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Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Фигурное катание
Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе
Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Общество
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Политика
Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Сын президента Бразилии Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году, сообщила канцелярия главы израильского правительства.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Музыка
ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»
Группа "Би-2" сообщила, что из трансляции выступления ее сайд-проекта "Куртки Кобейна" с песней "Люди на эскалаторах" на премии "Виктория" вырезали слово "протесты".
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
В Москве полицейские применили табельное оружие в ходе задержания подозреваемого в нападении на женщину, мужчина скончался.
Политика
США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж
Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Алеппо в Сирии
Российские специалисты в Сирии продолжают реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года.
Культура
В Париже умерла актриса Анна Карина
Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе» в матче Серии А
Происшествия
В Новосибирской области загорелся склад с пухом
Политика
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Общество
Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что уне вновь начались проблемы в отношениях с 12-летней дочерью Полиной.
Общество
Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы
ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.