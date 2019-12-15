Политика
REGNUMВолодин видит в претензиях Японии на Курилы угрозу суверенитету России
Призывы объявить Курилы территорией Японией наносят вред отношениям стран, в России такие заявления воспринимают как угрозу целостности страны, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
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Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России
Известиявчера в 12:12
Заявления Японии по Курилам — угроза территориальной целостности и суверенитету России
Государственная Дума РФвчера в 11:55
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Политика
Россия вошла в тройку самых могущественных держав
Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Происшествия
ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Политика
С Нового года украинцам обещают работу в Германии. «Страна», Украина
С 1 января 2020 года заработает закон, упрощающий трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Политика
Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Москвичам пообещали похолодание в конце недели
Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Политика
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Наука
В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок
Ученые обнаружили в пещере острова Сулавеси в Индонезии старые рисунки на скалах.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Экономика
Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Происшествия
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили драку
В Перми состоялся концерт популярного певца Макса Коржа.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух органических продуктах
В двух образцах — российском и шриланкийском чае — обнаружены пестициды, сообщает 16 декабря пресс-служба организации.
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Баскетбол
Леброн и Дэвис установили рекорд НБА
Игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили новый рекорд НБА.
Общество
Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном
Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Общество
Кратковременное голодание приносит пользу человеку
Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.