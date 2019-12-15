Политика

REGNUMREGNUMВолодин видит в претензиях Японии на Курилы угрозу суверенитету России

Призывы объявить Курилы территорией Японией наносят вред отношениям стран, в России такие заявления воспринимают как угрозу целостности страны, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
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Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России

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Володин назвал угрозой России заявление японских коммунистов по Курилам

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Заявления Японии по Курилам — угроза территориальной целостности и суверенитету России

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BFM.ru вчера в 20:55
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Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
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Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

RT на русском 01:07
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика

Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
Газета.Ru вчера в 22:34
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

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Ведомости вчера в 15:58
Общество

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РБК вчера в 23:00
Политика

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 01:23
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В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
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В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок

Ученые обнаружили в пещере острова Сулавеси в Индонезии старые рисунки на скалах.
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Общество

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Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Экономика

Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда

В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
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По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
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В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
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