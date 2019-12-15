Политика
РИА НовостиВолодин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин расценил как угрозу суверенитету РФ призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
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Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России
Известиявчера в 12:12
Заявления Японии по Курилам — угроза территориальной целостности и суверенитету России
Государственная Дума РФвчера в 11:55
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