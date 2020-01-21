Политика
Вестник КавказаВолодин ответил на слухи о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не обсуждать надуманные темы, которые затем оказываются фейком. Лучше сосредоточиться на работе над президентскими предложениями, в том числе над поправками в Конституцию, отметил он.
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Вячеслав Володин рассказал, кто распространил фейковую информацию про досрочные выборы
Государственная Дума РФ04:34
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Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в ДНР
Происшествия
На Кубани сироту судят за расчистку двора школы от поваленных деревьев
В Апшеронске сироту судят за хищение госсобственности в крупном размере из-за расчистки двора школы от поваленных деревьев.
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Политика
В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ
Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
Технологии
МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде
Политика
РБК: Орешкин может не войти в состав нового правительства
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может не войти в новое правительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Авто
Компания Geely выпустит новый седан на базе Volvo
В модельном ряду Geely появится седан на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo.
Политика
Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергобезопасности
Американский президент Дональд Трамп считает, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности.
Гаджеты
Intel придётся снизить цены на процессоры во втором полугодии
Дебют процессоров Intel Cascade Lake-X осенью прошлого года сопровождался заметной гуманизацией ценовой политики компании, хотя экономического смысла в снижении цен на процессоры такого класса было гораздо меньше, чем политического.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке
Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Технологии
Microsoft начала менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Томской области
В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman
4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Футбол
Гвардиола предложил отменить Кубок лиги
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что большое количество игр в сезоне провоцирует травмы футболистов и негативно сказывается на клубах.
Политика
В Кремле рассказали, почему Медведев ушел в отставку
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с журналистами фактически подтвердил появившуюся информацию, что кабинет министров Дмитрия Медведева был отправлен в отставку из-за несогласия с идеями социальных реформ, озвученных в президентском Послании.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%
Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Хоккей
В полуфинале юношеской Олимпиады Россия сыграет с Финляндией
В понедельник, 20-го января, в Лозанне состоялся заключительный поединок группового этапа хоккейного турнира в рамках ЮОИ-2020 между командами Финляндии и Швейцарии.