Политика

Вестник КавказаВестник КавказаВолодин ответил на слухи о роспуске Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не обсуждать надуманные темы, которые затем оказываются фейком. Лучше сосредоточиться на работе над президентскими предложениями, в том числе над поправками в Конституцию, отметил он.
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Володин оценил сообщения СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы

RT на русском06:08

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации о роспуске нижней палаты парламента вмешательством в дела России

Эхо Москвы04:32

Вячеслав Володин прокомментировал информацию о досрочном роспуске Госдумы

Znak.com04:59

Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

РИА Новости04:40

Вячеслав Володин рассказал, кто распространил фейковую информацию про досрочные выборы

Государственная Дума РФ04:34

Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством

РБК05:31

Володин назвал публикации иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России

ТАСС04:30
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Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Известия 07:38
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Армия и оружие

ВСУ за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт 01:32
Происшествия

На Кубани сироту судят за расчистку двора школы от поваленных деревьев

В Апшеронске сироту судят за хищение госсобственности в крупном размере из-за расчистки двора школы от поваленных деревьев.
Росбалт вчера в 03:42
Общество

В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Известия 02:56
Политика

В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ

Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
РЕН ТВ 08:17
Технологии

МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде

Коммерсантъ 03:27
Политика

РБК: Орешкин может не войти в состав нового правительства

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может не войти в новое правительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Газета.Ru 07:30
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета вчера в 05:38
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru 06:10
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Авто

Компания Geely выпустит новый седан на базе Volvo

В модельном ряду Geely появится седан на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo.
Моя Москва.онлайн 08:34
Политика

Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергобезопасности

Американский президент Дональд Трамп считает, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности.
Аргументы и Факты 07:44
Гаджеты

Intel придётся снизить цены на процессоры во втором полугодии

Дебют процессоров Intel Cascade Lake-X осенью прошлого года сопровождался заметной гуманизацией ценовой политики компании, хотя экономического смысла в снижении цен на процессоры такого класса было гораздо меньше, чем политического.
3DNews 04:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке

Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Летидор 04:00
Технологии

Microsoft начала менять Windows 10

В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
ToDay News Ufa 05:10
Политика

Украинский Boeing 737 был сбит в Иране двумя ракетами ЗРК «Тор-М1»

Профиль 01:28
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Томской области

В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Шоу-бизнес

В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman

4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Вестник 04:15
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Футбол

Гвардиола предложил отменить Кубок лиги

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что большое количество игр в сезоне провоцирует травмы футболистов и негативно сказывается на клубах.
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Политика

В Кремле рассказали, почему Медведев ушел в отставку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с журналистами фактически подтвердил появившуюся информацию, что кабинет министров Дмитрия Медведева был отправлен в отставку из-за несогласия с идеями социальных реформ, озвученных в президентском Послании.
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Экономика

«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
ТАСС 01:08
Финансы

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
ТАСС 08:38
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Хоккей

В полуфинале юношеской Олимпиады Россия сыграет с Финляндией

В понедельник, 20-го января, в Лозанне состоялся заключительный поединок группового этапа хоккейного турнира в рамках ЮОИ-2020 между командами Финляндии и Швейцарии.
Sport.ru вчера в 16:59
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