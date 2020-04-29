Общество

РИА НовостиРИА НовостиВолодин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
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«Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области, направил все материалы по этому вопросу и взял под личный контроль эту ситуацию», — говорится в сообщении
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