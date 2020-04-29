Общество
РИА НовостиВолодин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
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с чего всё началось
«Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области, направил все материалы по этому вопросу и взял под личный контроль эту ситуацию», — говорится в сообщении.RT на русском02:47
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Володин попросил прокуратуру проверить цену закупаемых в Саратове масок
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