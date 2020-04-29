Общество
РИА НовостиВолодин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Володин попросил прокуратуру проверить цену закупаемых в Саратове масок
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 14:29
Маска за 425 рублей. Вячеслав Володин обратился к прокурору Саратовской области
Взгляд-инфовчера в 14:25
Медицинские маски в Саратове за 425 рублей: Спикер ГД Володин обратился к прокурору области
КП - Саратоввчера в 13:54
Володин обратился в саратовскую прокуратуру по поводу закупки «золотых» медицинских масок
Четвертая Властьвчера в 13:51
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда вчера в 04:27
Космос
Большой астероид пролетит мимо Земли в среду
Большой астероид 1998 OR2 пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от Земли в среду, 29 апреля.
Машины и Механизмы 28 апреля в 09:12
Здоровье
Более 30 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью
Дни24 вчера в 12:55
Политика
Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса
Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
Происшествия
Число погибших на пожаре в Южной Корее возросло до 38 человек
Как и опасались власти, число жертв пожара, который вспыхнул в среду в южнокорейском Ичхоне, продолжает расти.
Российская газета вчера в 08:40
Космос
Вереницу спутников заметили в ночном небе жители Ставрополья
Пятигорск-портал 27 апреля в 13:13
Транспорт
В Новокузнецке забастовали транспортники-предприниматели
Как выяснилось, вчера предприниматели получили официальный ответ за подписью начальника управления по транспорту и связи городской администрации Евгения Машукова, который расценили как окончательное решение уничтожения частных перевозчиков в Новокузнецке при отсутствии какого бы то ни было диалога с ними.
КузПресс вчера в 23:23
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM вчера в 22:13
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В суд российская нефтегазовая компания планирует добиться опровержения данной информации, а также признания ее недостоверной и компенсации ущерба репутации «Роснефти».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Армия и оружие
The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой
Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия 28 апреля в 11:58
Авто
PwC: Продажи легковых авто в России упадут на 30%
МИР 24 28 апреля в 22:57
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
В Благовещенске ночью произошло смертельное ДТП
Трагическое ДТП произошло сегодня ночью в центральной части Благовещенска, на пересечении улиц Ленина и Лазо.
ГТРК Амур вчера в 21:41
Политика
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая
Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 10:03
Музыка
Экс-солист группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни
StarHit.ru 28 апреля в 16:00
Футбол
«Крылья Советов» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова
«Крылья Советов» в своем официальном сообществе «ВКонтакте» ограничили возможность комментирования записи о штрафе голкиперу клуба Евгению Фролову.
Metaratings 27 апреля в 14:20
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Наука
Синтетический меланин сделает краску для волос более безопасной
Популярная механика вчера в 09:20
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
Происшествия
В Воронежской области загорелись 15 дачных домов
ТАСС вчера в 22:59
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru вчера в 21:11
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов.
Взгляд.ру вчера в 19:13