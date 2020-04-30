Общество

RT на русскомRT на русскомВолодин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщается в аккаунте сторонников спикера в Instagram.
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с чего всё началось
На странице в Instagram сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове сообщили
, что обращение в прокуратуру направил спикер нижней палаты парламента.
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