Общество
RT на русскомВолодин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщается в аккаунте сторонников спикера в Instagram.
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«Золотые» маски. Володин призвал прокуратуру изучить возможный конфликт интересов
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В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
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Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
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Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
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Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
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«Газпром» не собирается вывозить бастующих вахтовиков из Якутии
Компания «Газпром добыча Ноябрьск» не собирается внепланово вывозить рабочих с Чаяндинского месторождения в Якутии.
Prooren.ru вчера в 05:31
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Песков считает, что россиянам рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, судя по динамике развития эпидемии коронавируса, россиянам ещё рано расслабляться и выходить гулять на улицы.
Свободная Пресса 06:07
Общество
Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
Происшествия
Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки
Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Общество
Соловьев объяснил особняк Малышевой в США
Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Финансы
Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
В марте наблюдательный совет банка предложил акционерам утвердить выплату 50% чистой прибыли, или 422,4 млрд руб.
Ведомости 08:17
Общество
В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии
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Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом
Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
Религия
Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
ИА Красная Весна вчера в 16:38
Экономика
Арендаторам ТЦ в Тульской области окажут дополнительную помощь
В правительстве Тульской области обсудили возможность оказания дополнительной поддержки региональным торговым центрам и их арендаторам в связи с введением ограничительных мер по коронавирусу.
Тульская пресса 06:55
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
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Политика
Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.
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