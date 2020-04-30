с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку. Об этом сообщается в аккаунте сторонников спикера в Instagram.

Общество В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах. 1K

Технологии Проверило приложения доставки еды Роскачество По итогу, Роскачество признало лучшим мобильным приложением по доставке еды «Якуторию». 12

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 29

Общество Собянин рассказал о порядке продления пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. 1K

Общество Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. 77

Кино Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука». 2

Общество Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. 150

Общество Песков считает, что россиянам рано выходить на улицы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, судя по динамике развития эпидемии коронавируса, россиянам ещё рано расслабляться и выходить гулять на улицы. 75

Происшествия Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки. 22

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 317

Общество Соловьев объяснил особняк Малышевой в США Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба. 14

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 208

Общество В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.

Общество Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. 55

Экономика Арендаторам ТЦ в Тульской области окажут дополнительную помощь В правительстве Тульской области обсудили возможность оказания дополнительной поддержки региональным торговым центрам и их арендаторам в связи с введением ограничительных мер по коронавирусу.