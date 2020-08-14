Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства. Об этом сообщается на сайте Госдумы.В источнике
С чего всё началось
Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД
Председатель ГД поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ – МИД, МВД, ФСБ и СВР.
Государственная Дума РФ03:00
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