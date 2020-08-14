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РБК
РБК

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства. Об этом сообщается на сайте Госдумы.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД

Председатель ГД поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ – МИД, МВД, ФСБ и СВР.
Государственная Дума РФ03:00
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РБК

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

РБК04:17
ТАСС

Госдума запросит МИД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов

ТАСС03:00
Газета.Ru

Депутатов Госдумы проверят на двойное гражданство

Газета.Ru03:27
Коммерсантъ

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Коммерсантъ03:21
РИА Новости

Володин поручил сделать запросы по делу о двойном гражданстве у депутатов

РИА Новости03:06
Интерфакс

Володин поручил продолжить проверку депутатов на предмет иностранного гражданства

Интерфакс04:12
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД

Государственная Дума РФ03:00

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
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Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости05:30

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ05:25
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