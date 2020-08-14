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РБК
РБК

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства. Об этом сообщается на сайте Госдумы.В источнике
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Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД

Председатель ГД поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ – МИД, МВД, ФСБ и СВР.
Государственная Дума РФ03:00
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Интерфакс

Володин поручил продолжить проверку депутатов на предмет иностранного гражданства

Интерфакс04:12
ТАСС

Пискарев направил запросы в МИД, ФСБ и СВР о возможном иностранном гражданстве у депутатов

ТАСС06:17
РБК

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

РБК04:17
РИА Новости

Госдума направила запросы о двойном гражданстве депутатов

РИА Новости06:20
Газета.Ru

Депутатов Госдумы проверят на двойное гражданство

Газета.Ru03:27
Коммерсантъ

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Коммерсантъ03:21
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД

Государственная Дума РФ03:00

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

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РБКвчера в 07:17
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