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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД

Председатель ГД поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ – МИД, МВД, ФСБ и СВР.
Государственная Дума РФ03:00
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РИА Новости

Госдума направила запросы о двойном гражданстве депутатов

РИА Новости06:20
Газета.Ru

Депутатов Госдумы проверят на двойное гражданство

Газета.Ru03:27
РБК

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

РБК04:17
Интерфакс

Володин поручил продолжить проверку депутатов на предмет иностранного гражданства

Интерфакс04:12
ТАСС

Пискарев направил запросы в МИД, ФСБ и СВР о возможном иностранном гражданстве у депутатов

ТАСС06:17
Коммерсантъ

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Коммерсантъ03:21
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД

Государственная Дума РФ03:00

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
6

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса

Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru06:27
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Ноги вверх: как смекалка помогает российским пулеметчикам сбивать БПЛА

Полковник, кавалер двух орденов Мужества Вячеслав Доцу описал необычные способы борьбы с дронами, которые отрабатывают в армии Начальник отдела боевой подготовки 41-й общевойсковой армии полковник Вячеслав Доцу в интервью "Красной Звезде" рассказал, как военнослужащих учат бороться с беспилотной авиацией.
Российская газета07:14

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.
Газета.Ruвчера в 15:20
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