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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Не исключено, что произошедшее — попытка извне дестабилизировать ситуацию в РФ. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".В источнике
Вячеслав Володин
Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны.
С чего всё началось
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Вячеслав Володин: за произошедшим с Навальным могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России

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РИА Новости11:59
ТАСС

Володин допустил, что ситуация с Навальным может быть провокацией стран ЕС против России

ТАСС11:39
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Вячеслав Володин: за произошедшим с Навальным могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России

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Интерфакс11:26
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Володин заподозрил в истории с Навальным провокацию Германии и стран ЕС

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Коммерсантъ

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Дума ТВ

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