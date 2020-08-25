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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Историю с Алексеем Навальным, которого в состоянии комы вывезли в ФРГ, проверит комитет Госдумы по безопасности. Такое поручение дал председатель ГД Вячеслав Володин. Не исключено, что произошедшее — попытка извне дестабилизировать ситуацию в РФ.В источнике
Вячеслав Володин
Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны.
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