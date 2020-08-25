Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным
Историю с Алексеем Навальным, которого в состоянии комы вывезли в ФРГ, проверит комитет Госдумы по безопасности. Такое поручение дал председатель ГД Вячеслав Володин. Не исключено, что произошедшее — попытка извне дестабилизировать ситуацию в РФ.В источнике
Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны.
С чего всё началось
Вячеслав Володин: за произошедшим с Навальным могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с Навальным и последовавшее затем заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля возможно указывают на истинную подоплеку произошедшего.
Государственная Дума РФвчера в 10:49
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Вячеслав Володин: за произошедшим с Навальным могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России
Государственная Дума РФвчера в 10:49