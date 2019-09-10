Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь после заявлений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Такое поручение комиссии дал спикер палаты Вячеслав Володин.

с чего всё началось

Владимир Жириновский в своем выступлении высказал мнение, что оба оппозиционных деятеля работают на иностранные государства. "Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы", - отреагировал на это выступление Володин.

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