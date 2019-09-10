Политика
Российская газетаВолодин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Владимир Жириновский в своем выступлении высказал мнение, что оба оппозиционных деятеля работают на иностранные государства. "Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы", - отреагировал на это выступление Володин.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь после заявлений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Такое поручение комиссии дал спикер палаты Вячеслав Володин.Интерфакс08:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Комиссия ГД по расследованию вмешательства изучит факты, озвученные Владимиром Жириновским
Государственная Дума РФ07:49
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Музыка
Билли Айлиш стала участницей программы «Вечерний Ургант»
ИА "Ореанда-Новости" Американская исполнительница Билли Айлиш стала гостьей телевизионного шоу под названием «Вечерний Ургант».
Ореанда-Новости 09:36
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 06:04
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
Минфин разработал новую пенсионную систему
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Архангельские известия 08 сентября в 02:20
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $63
Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи.
REGNUM 01:09
Авто
Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром
Автоспортивное подразделение Hyundai представило на моторшоу во Франкфурте электрический гоночный хэтчбек Veloster N ETCR.
Motor 11:10
Футбол
«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США
RT на русском 11:15
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Футбол
Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020
Известия вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука в Instagram
Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова.
Телепрограмма 11:15
Кино
Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец
Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино.
ТАСС 10:24
Музыка
Российские музыканты записали трибьют-альбом к 55-летию Егора Летова
Российские музыканты записали трибьют-альбом, посвященный 55-летию Егора Летова.
Актуальные Новости 10:29
Политика
Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию
Реализация послания президента Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии.
Дни.ру 06:45
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru 06:05
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» Северного флота зашел в порт Александрии
Ракетный крейсер "Маршал Устинов", выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, во вторник совершил деловой заход в город-порт Александрия Республики Египет.
ТАСС 08:19
Кино
Пирс Броснан призвал отдать роль Бонда женщине
Рамблер 01:51
Футбол
Агент Жонатаса: «ЦСКА или „Динамо“? Пока не знаю»
Пока не знаю, где именно он окажется, — сказал Фелисиану.
Sportbox.RU 10:41
Армия и оружие
ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года
Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
Российская газета 04:56
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10