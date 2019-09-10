Политика

Российская газетаРоссийская газетаВолодин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь. Этим займется депутатская Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
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Володин поручил комиссии Госдумы проверить деятельность Навального и Соболь

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на заседании нижней палаты дал поручение комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проверить деятельность блогера Алексея Навального и бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы, не получившего регистрацию, Любови Соболь.
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