Политика
РБКВолодин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение поручить думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в осенние выборы в Мосгордуму проверить деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь.
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с чего всё началось
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь после заявлений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Такое поручение комиссии дал спикер палаты Вячеслав Володин.Интерфакс08:32
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Комиссия ГД по расследованию вмешательства изучит факты, озвученные Владимиром Жириновским
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