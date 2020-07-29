Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов ГД

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.
Государственная Дума РФ10:15

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Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

РИА Новости10:44

Володин поручил проверить депутатов Госдумы на наличие иностранного гражданства

Газета.Ru10:28

Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства

Коммерсантъ10:40

В Госдуме проверят депутатов на наличие иностранного гражданства

ТАСС10:40

Володин поручил проверить данные о двойном гражданстве депутатов Госдумы

РБК10:28

Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов ГД

Государственная Дума РФ10:15

Володин поручил запросить данные о наличии двойного гражданства у ряда депутатов

Дума ТВ10:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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Футбол

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Один из игроков основной команды «Севильи» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
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Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист Кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
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