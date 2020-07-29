Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.

с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1,1K

Музыка Хэмилтон признал участие в записи песни с Кристиной Агилерой под псевдонимом XNDA Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон официально признал, что вместе с Кристиной Агилерой участвовал в записи альбоми певицы «Liberation».

Армия и оружие Киев нарушает «Минск», оставляя Донбасс без местных советов Некоторые попытки избрать местные советы принимались в 2016 году: тогда в республиках были проведены праймериз, однако дальнейший процесс тормознули из-за того, что это, по сути, противоречило отдельным моментам подписанных в Минске соглашений.

Гаджеты Монитор MSI Optix G241V получил функцию Night Vision Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G241V, которая предназначена для геймеров.

Футбол Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,1K

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 68

Происшествия Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве. 17

Экономика «Норникель» во втором квартале нарастил выпуск никеля на 8% Из общего объема производства «Норникеля» на Кольскую ГМК приходится 39 тысяч тонн товарного никеля в первом квартале и 74 тысячи тонн – за полугодие.

Общество Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ». 1

Футбол Игрок «Севильи» заразился коронавирусом перед матчем ЛЕ с «Ромой» Один из игроков основной команды «Севильи» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Общество Журналист Кремлевского пула Колесников женился Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист Кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.

Киберспорт Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 768

Культура В Геленджике подвели итоги Черноморского питчинга дебютантов-2020 Победительница получила грант в размере 500 000 рублей и техническую поддержку Черноморской киностудии.