Политика

Российская газетаРоссийская газетаВолодин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова. Поручение было дано на пленарном заседании в ответ на прозвучавшее в зале заявление одного из парламентариев.
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