Политика
Российская газетаВолодин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова. Поручение было дано на пленарном заседании в ответ на прозвучавшее в зале заявление одного из парламентариев.
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TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Энергетика
Суточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно
Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в апреле выросли до 1,46 млн баррелей в сутки.
ИА Красная Весна 15:06
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа 05:05
Здоровье
Медиков Пироговского центра проверили на антитела к коронавирусу
Пироговский центр стал первой федеральной клиникой, где проводились тесты на антитела к коронавирусу.
Известия 08:58
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч
Умерли в результате заражения 150 948 человек. Число выздоровевших превышает 560 тысяч.
РЕН ТВ 15:16
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Здоровье
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
Происшествия
В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка
В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Музыка
Группа «Сплин» даст онлайн-концерт
Inc-news.ru 15 апреля в 15:32
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 14:12
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 05:06
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ 08:23
Здоровье
Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин
Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
РИА Новости 05:30
Игры
Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
Технологии
Возвращение на улицы: Streets of Rage 4 выйдет 30 апреля
Streets of Rage 4 — первая значимая игра в знаменитой старой серии Sega за последние 25 лет.
3DNews 15:09
Шоу-бизнес
В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
Lenta.ru 09:24
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru 12:49
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости 03:29
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26