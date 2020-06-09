Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.

с чего всё началось

Коллеги, поддерживаем это решение: взять на контроль, не допустить давления на следствие. Ну и в будущем еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем, что в рамках правоприменительной практики какие-то есть недоработки или сбои, будем законопроект корректировать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер, кроме того, не исключил коррекции действующей ответственности. Поручение на тему контроля получил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Происшествия В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит. 25

Гаджеты Redmi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 6 за $32 Маршрутизатор Redmi AX5 оснащён четырьмя независимыми антеннами усилителя сигнала, которые обеспечивают увеличение покрытия на 50% и усиление сигнала на 4 дБ.

Шоу-бизнес Александра Стриженова вышла замуж Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня. 1

Общество Новосибирский избирком пригрозил забастовкой В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию. 6

Политика Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17 Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания. 222

Политика Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года. 56

Кино Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.

Экономика Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6% Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. 155

Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Общество В Китае решили главную проблему Tesla Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли. 26

Экономика Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Наука Искусственный мозг тоже может нуждаться во сне Искусственные аналоги мозга нуждаются в состоянии, напоминающем сон. Об этом сообщили учёные из Национальной лаборатории Лос-Аламоса. 24

Происшествия В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб. 1,5K

Здоровье В Подмосковье обновлены данные по коронавирусу в городских округах По состоянию на 9 июня всего в Московской области выявлено 45 722 случая случаев Covid-19. За все время скончались 590 заболевших. 1,5K

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 481

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 9