Происшествия
Российская газетаВолодин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер, кроме того, не исключил коррекции действующей ответственности. Поручение на тему контроля получил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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Коллеги, поддерживаем это решение: взять на контроль, не допустить давления на следствие. Ну и в будущем еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем, что в рамках правоприменительной практики какие-то есть недоработки или сбои, будем законопроект корректировать.
с чего всё началось
Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.RT на русском07:05
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