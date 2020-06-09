Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВолодин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер, кроме того, не исключил коррекции действующей ответственности. Поручение на тему контроля получил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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с чего всё началось

Володин поручил комитету Госдумы взять на контроль ДТП с Ефремовым

Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.
RT на русском07:05

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Володин: Госдума не вмешивается в дело Ефремова, а взяла на контроль

REGNUM09:34

Госдума взяла на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым

Москва 2408:24

В ГД взяли на контроль ситуацию вокруг ДТП с участием Михаила Ефремова

Государственная Дума РФ07:02

Володин поручил комитету Госдумы взять на контроль ДТП с актером Ефремовым

Вечерняя Москва07:46

Володин не исключил обращения в ГП, если выявится давление на следствие по делу Ефремова

ТАСС08:15

Володин: Дума взяла на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым

Дни.ру07:54

Володин поручил профильному комитету Госдумы взять на контроль ситуацию с ДТП с участием актера Ефремова

Агентство Москва07:00
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
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