Происшествия
Российская газетаВолодин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер, кроме того, не исключил коррекции действующей ответственности. Поручение на тему контроля получил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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с чего всё началось
Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.RT на русском07:05
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
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Бывший голкипер «Ювентуса» и «Кальяри» Марко Сторари станет одним из руководителей туринского клуба.
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Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
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В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию
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По инициативе властей в состав переговорной группы вошли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, оставившие Донецк в 2014 году.
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Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
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Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
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Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд
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Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска
Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
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Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
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