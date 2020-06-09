Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.

с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер, кроме того, не исключил коррекции действующей ответственности. Поручение на тему контроля получил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Здоровье Гастроэнтеролог назвал первый признак рака кишечника Врачи из клиники Майо обнаружили, что в последнее время колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника – стал второй по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в США. 37

Происшествия Полиция задержала Михаила Ефремова после допроса Полиция задержала актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. 1

Авто Назвали четыре роковых ошибки при покупке подержанного авто Эксперты решили рассказать о четырёх основных ошибках, которые могут стать причиной приобретения проблемного транспортного средства в рамках вторичного авторынка. 3

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 2,3K

Экономика Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года. 10

Происшествия Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38». 3

Футбол Сторари получит должность в руководстве «Ювентуса» Бывший голкипер «Ювентуса» и «Кальяри» Марко Сторари станет одним из руководителей туринского клуба.

Здоровье Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik. 46

Политика В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия. 5

Политика Киев усилил контактную группу в Минске перебежчиками из Донецка По инициативе властей в состав переговорной группы вошли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, оставившие Донецк в 2014 году. 9

Происшествия В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы. 170

Общество Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 79

Экономика Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие". 35

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K

Наука Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна. 2

Космос Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.