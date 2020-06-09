Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.

с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Спикер, кроме того, не исключил коррекции действующей ответственности. Поручение на тему контроля получил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

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