Коронавирус
Газета.RuВолодин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
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Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус. Не буду эту тему продолжать, а то здесь у меня коллеги так креативят, вы не представляете.
с чего всё началось
Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин. Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина.Интерфакс10:50
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