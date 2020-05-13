Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин. Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина.

с чего всё началось

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

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