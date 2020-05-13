Коронавирус
Газета.RuВолодин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
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с чего всё началось
Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин. Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина.Интерфаксвчера в 10:50
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