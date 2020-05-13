Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин. Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина.

с чего всё началось

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Общество Кофе впервые обогнал чай по популярности в России В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).

Экономика Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.

Армия и оружие Сирийская армия наносит мощные удары по боевикам на равнине Аль-Гааб Дамаск, 13 мая 2020, 15:00 — REGNUM Сирийская арабская армия с 12 мая 2020 года наносит мощные удары по позициям боевиков на равнине Аль-Гааб.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 448

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,6K

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 145

Происшествия После заражения коронавирусом выздоровели ещё 66 новосибирцев В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. 17

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1K

Транспорт На мосту через Зею установили эстакаду Сегодня ночью на мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду.

Политика Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти. 11

Экономика Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир. 10

Общество Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете". 129