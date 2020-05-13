Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВолодин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
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Значки от вирусов у депутатов Госдумы спровоцировали вопросы о дресс-коде

Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин. Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина.
Интерфаксвчера в 10:50

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Спикер Госдумы сообщил, что некоторые депутаты стали носить значки для отпугивания коронавируса

Эхо Москвывчера в 18:08

Володин сообщил об использовании депутатами значка для отпугивания вируса

РБКвчера в 14:10

Депутаты Госдумы надели значки в виде креста. Так они пытаются защититься от коронавируса, предположил Володин

Фонтанка.Рувчера в 11:21

Депутаты Госдумы начали носить специальные значки для «отпугивания» коронавируса

Lenta.ruвчера в 12:32

Устройства, отпугивающие вирус? Дискуссия в Госдуме не получила завершения

REGNUMвчера в 11:53

Депутаты Госдумы начали отпугивать коронавирус крестами

Московский Комсомолецвчера в 11:31

Значки от вирусов у депутатов Госдумы спровоцировали вопросы о дресс-коде

Интерфакс - Россиявчера в 13:37
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Общество

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Экономика

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Происшествия

Барнаулец почти год насиловал 11-летнюю падчерицу

В Барнауле состоялся суд над 34-летним мужчиной, которого обвинили в изнасиловании 11-летней девочки.
КП - Барнаул вчера в 23:31
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Армия и оружие

Сирийская армия наносит мощные удары по боевикам на равнине Аль-Гааб

Дамаск, 13 мая 2020, 15:00 — REGNUM Сирийская арабская армия с 12 мая 2020 года наносит мощные удары по позициям боевиков на равнине Аль-Гааб.
REGNUM вчера в 08:00
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Политика

Посол Украины возмутился исполнением песни «Катюша» в турецкой Аланье

Евразия Daily вчера в 01:21
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Происшествия

После заражения коронавирусом выздоровели ещё 66 новосибирцев

В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов.
REGNUM вчера в 01:07
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1K
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Транспорт

На мосту через Зею установили эстакаду

Сегодня ночью на мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду.
ИА Порт Амур вчера в 20:41
Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
1,1K
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 13:28
1,7K
Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

МордовМедиа 12 мая в 15:27
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 вчера в 04:19
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Политика

Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах

Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК вчера в 11:52
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК вчера в 09:14
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
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Политика

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
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Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ вчера в 08:29
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Экономика

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
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Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:05
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Общество

Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 12 мая в 01:06
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Общество

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 17:47
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости вчера в 10:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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