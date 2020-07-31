Общество Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал. 56

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