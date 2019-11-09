Общество
Daily StormВолодин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел России с их профессиональным праздником.
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Сотрудники органов внутренних дел принимают поздравления с профессиональным праздником
Белгородские новостивчера в 08:36
Поздравление Вячеслава Володина с Днем специального отряда быстрого реагирования
Государственная Дума РФвчера в 01:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
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Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии.
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Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
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Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
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На Украине убили адвоката по делу Вороненкова
На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
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Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
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Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform 07 ноября в 14:32
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
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Армия и оружие
В США назвали «худший кошмар» России
Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
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Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 08 ноября в 02:11
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В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
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Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
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Авто
Дешевые Lada Vesta получат вариатор
Логично предположить, что новая «автоматическая» Vesta может стать настоящим хитом российского авторынка, поскольку в случае с LADA XRay Cross, получившей такую же трансмиссию летом этого года, более 60% заказов приходится именно на версию с двумя педалями.
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Ранее в группе Бьорна Борга серб Новак Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини.
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Майкл Блумберг стал кандидатом в президенты США
Напомним, что в марте этого года Блумберг говорил, что не собирается баллотироваться на пост президента США.
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Футбол
Футболист сбил с ног тренера и спровоцировал массовую драку
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Общество
В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом
Необычную находку удалось снять на видео В Китае рыбаки сняли на видео рыбу с человеческим лицом, сообщает РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес
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В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
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Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
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Армия и оружие
Министр обороны Украины сообщил о ходе разведения сил у Петровского
Ранее украинские силовики сообщали, что разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней вплоть до 12 ноября.
Вечерняя Москва 14:32
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На Кубани произошло массовое отравление школьников
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Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
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