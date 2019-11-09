Общество

Daily StormDaily StormВолодин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел России с их профессиональным праздником.
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Председатель Госдумы поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

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