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Спикер Госдумы предложил новую систему подсчета средних зарплат врачей
Национальная служба новостей04:41
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