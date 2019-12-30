Общество

КоммерсантъКоммерсантъВолодин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, доходы медработников в разных субъектах РФ существенно отличаются из-за разницы в средней зарплате по региону.
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с чего всё началось
Зарплаты руководства — главного врача и его заместителей — существенно выше и ощутимо влияют на среднюю зарплату врачей в медучреждении, поэтому при ее расчете не нужно их учитывать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью
 телеканалу «Россия 24».
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Lenta.ru03:52

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