с чего всё началось

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, доходы медработников в разных субъектах РФ существенно отличаются из-за разницы в средней зарплате по региону.

Общество Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».

Общество Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

Общество Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.

Политика МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Политика Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приватизацию и преобразованию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Театры Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

Общество «Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Политика Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».

Армия и оружие Совместные учения России, Китая и Ирана поставили США на место — CGTN Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности», которые стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе, являются не просто «размахиванием флагом» — они посылают сигнал США, которые продолжают вводить санкции и подрывать территориальные права Ирана.