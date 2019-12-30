Общество

КоммерсантъКоммерсантъВолодин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, доходы медработников в разных субъектах РФ существенно отличаются из-за разницы в средней зарплате по региону.
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с чего всё началось
"Во-первых, необходимо выделить из всех подсчётов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике", - рассказал Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24
".
Областная газета04:17

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Коммерсантъ04:18

Спикер Госдумы предложил новую систему подсчета средних зарплат врачей

Национальная служба новостей04:41

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ТАСС03:07
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Общество

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