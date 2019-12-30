Общество
КоммерсантъВолодин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, доходы медработников в разных субъектах РФ существенно отличаются из-за разницы в средней зарплате по региону.
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с чего всё началось
"Во-первых, необходимо выделить из всех подсчётов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике", - рассказал Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".Областная газета04:17
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Спикер Госдумы предложил новую систему подсчета средних зарплат врачей
Национальная служба новостей04:41
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Общество
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Пока звезда 90-х залечивает раны, его жена спустя месяц после помолвки вышла замуж за нового избранника, баскетболиста Андрея Зубкова.
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Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
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Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Происшествия
В Свердловской области женщина-бармен напала с ножом на посетителя
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
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Авто
Компании Hyundai и KIA отзывают 640 тысяч авто
В компании отметили, что под техническое обслуживание попадают модели Hyundai Grand Starex, Porter 2 и Solati.
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Политика
Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи
Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
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«Грядёт будущее»: выступление Sony на CES 2020 пройдёт 7 января
Sony объявила, что пресс-конференция корпорации на выставке потребительской техники CES 2020 начнётся 7 января в 04:00 МСК.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.
Армия и оружие
Совместные учения России, Китая и Ирана поставили США на место — CGTN
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности», которые стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе, являются не просто «размахиванием флагом» — они посылают сигнал США, которые продолжают вводить санкции и подрывать территориальные права Ирана.
Общество
Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год
Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
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РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).