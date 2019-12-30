с чего всё началось

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, доходы медработников в разных субъектах РФ существенно отличаются из-за разницы в средней зарплате по региону.

Происшествия Фигурант дела о дедовщине признал вину, заявил адвокат Шамсутдинова Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в военной части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Политика Украина заявила о завершении переговоров с Россией по газу В Вене завершились четырехдневные переговоры по газу между представителями России и Украины, рассказал глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон.

Экономика Тюменский суд признал банкротом Антипинский НПЗ Арбитражный суд Тюменской области принял решение признать банкротом Антипинский НПЗ и ввести в отношении него процедуру конкурсного производства, передает корреспондент Znak.com из зала суда.

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Происшествия Убивавшему людей участковому из Петербурга дали пожизненный срок Колпинский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Крохина - бывшего участкового, которой вместе с бандой черных риэлторов убивал людей ради квартир.

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