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КоммерсантъВолодин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, доходы медработников в разных субъектах РФ существенно отличаются из-за разницы в средней зарплате по региону.
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Спикер Госдумы предложил новую систему подсчета средних зарплат врачей
Национальная служба новостей04:41
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