с чего всё началось

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расчета средней заработной платы российских врачей без учета доходов руководства медицинских учреждений.

Политика «Газпром» и Киев подписали мировое соглашение "Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.

Гаджеты Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Происшествия Подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге доставили в суд Двух граждан России, подозреваемых в подготовке террористического акта в Санкт-Петербурге, доставили в Дзержинский районный суд Северной столицы для избрания меры пресечения.

Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Происшествия Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Политика В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.

Происшествия Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Происшествия В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

Гаджеты Samsung создала первый телевизор с нулевой рамкой экрана Samsung The Wall По словам одного разработчика, который работал над новым телевизором, он действительно имеет нулевую рамку по периметру, что отличает его от других «ненастоящих безрамочных телевизоров».

Происшествия Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.

Экономика Антипинский НПЗ признали банкротом Арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства.

Общество Бразильский журналист удивился русской кухне Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.

Происшествия В Омске обнаружили стоящий на коленях труп В Омске жители города нашли труп мужчины, который стоял на коленях, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Superomsk.

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Политика Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2» Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

Экономика Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.