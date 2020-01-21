Общество
КоммерсантъВолодин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя».
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с чего всё началось
Алена Водонаева написала пост в Instagram, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».Коммерсантъ06:37
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