Общество

КоммерсантъКоммерсантъВолодин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя».
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с чего всё началось
Алена Водонаева написала пост в Instagram
, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
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Футбол

FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении

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Общество

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Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

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Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
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Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
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Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

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Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

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