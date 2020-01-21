с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя».

Происшествия Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.

Политика Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Политика В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.

Политика Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Наука Названа главная причина внезапного инфаркта Американские ученые из Йельского университета выяснили, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, которые встречаются в загрязненном воздухе.

Политика Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.

Общество Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест «Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.

Происшествия Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.

Происшествия Кончаловский заявил о пропаже сына Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Транспорт В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час» Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.