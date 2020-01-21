с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя».

Политика Путин призвал не тянуть время при реализации послания Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области заявил, что при реализации инициатив, обозначенных в послании Федеральному собранию, ответственным нельзя растягивать время.

Происшествия В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.

Происшествия Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.

Общество Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.

Происшествия Школьника засосало в слив в московском аквапарке Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Общество Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.

Политика Максим Решетников назначен министром экономического развития Министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сменил на посту Минэкономразвития Максима Орешкина.

Здоровье Россия создаст вакцину от нового коронавируса через полгода Директор Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин рассказал в интервью газете «Известия», что сама разработка займет три месяца, но на полный цикл создания вакцины уйдет как минимум полгода.

Культура Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.

Политика Матвиенко предлагает расширить запрет на второе гражданство Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.