Общество

КоммерсантъКоммерсантъВолодин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя».
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с чего всё началось
Алена Водонаева написала пост в Instagram
, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».
Коммерсантъвчера в 06:37

Подробнее о событии

Водонаева — депутатам: «Хотите оштрафовать на 100 миллионов? Так вы сами хамите людям. И вас за это не наказывают!»

Комсомольская правда05:05

Водонаева ответила Володину и всем хейтерам за слова «о рожающем быдле» в России

Lenta.ru00:03

Водонаева ответила предложившему ее наказать Володину

Взгляд.ру02:30

Водонаева оценила предложение Володина оштрафовать ее

Газета.Ru01:01

«Начните со своих рядов»: Водонаева предложила Володину штрафовать депутатов

Телеканал 360°01:48

Володин предложил привлечь Водонаеву к ответственности за слова о маткапитале

ТАССвчера в 05:30

Водонаеву хотят наказать за оскорбление граждан России

REGNUMвчера в 04:57
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Политика

Путин призвал не тянуть время при реализации послания

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области заявил, что при реализации инициатив, обозначенных в послании Федеральному собранию, ответственным нельзя растягивать время.
Московский Комсомолец 05:42
Политика

Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
RT на русском 03:51
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Общество

Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ

В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.
Газета.Ru 03:58
Культура

Ольга Любимова стала новым министром культуры России

Online47.ru вчера в 17:49
Политика

Стал известен состав нового правительства РФ

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
Пульс Хакасии вчера в 12:25
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Общество

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
РБК 02:26
Политика

Максим Решетников назначен министром экономического развития

Министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сменил на посту Минэкономразвития Максима Орешкина.
ТК Звезда вчера в 14:21
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия

Борец Емельяненко арестован в Анапе на семь суток

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.
REGNUM вчера в 13:37
Здоровье

Россия создаст вакцину от нового коронавируса через полгода

Директор Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин рассказал в интервью газете «Известия», что сама разработка займет три месяца, но на полный цикл создания вакцины уйдет как минимум полгода.
Телеканал 360° вчера в 23:46
Армия и оружие

National Interest сравнил подводные силы России и США

Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
Известия вчера в 17:55
Армия и оружие

Командира иранского ополчения «Басидж» убили на юго-западе страны

Командир иранского народного ополчения «Басидж» был убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны.
Взгляд.ру 03:05
Футбол

РПЛ заняла 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики представила рейтинг футбольных лиг мира по результатам 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 08:14
Культура

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
РИА Новости 01:51
Футбол

Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Российская газета 06:07
Шоу-бизнес

Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Вечерняя Москва 05:03
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на второе гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Политика

Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск

Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
BFM.ru 04:40
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Общество

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Российская газета 03:51
Армия и оружие

В Южной Корее солдата выгнали из армии за смену пола

Экспресс газета 05:36
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество

Поплавская: программу Малахова сняли с эфира

Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Рамблер 01:07
Хоккей

Морозов может стать новым президентом КХЛ

ProstoProSport 04:47
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