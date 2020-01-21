Общество
КоммерсантъВолодин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя».
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с чего всё началось
Алена Водонаева написала пост в Instagram, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».Коммерсантъвчера в 06:37
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Политика
Путин призвал не тянуть время при реализации послания
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области заявил, что при реализации инициатив, обозначенных в послании Федеральному собранию, ответственным нельзя растягивать время.
Политика
Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
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Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
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Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Общество
Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ
В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.
Культура
Ольга Любимова стала новым министром культуры России
Политика
Стал известен состав нового правительства РФ
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Политика
Максим Решетников назначен министром экономического развития
Министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сменил на посту Минэкономразвития Максима Орешкина.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Происшествия
Борец Емельяненко арестован в Анапе на семь суток
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.
Здоровье
Россия создаст вакцину от нового коронавируса через полгода
Директор Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин рассказал в интервью газете «Известия», что сама разработка займет три месяца, но на полный цикл создания вакцины уйдет как минимум полгода.
Армия и оружие
National Interest сравнил подводные силы России и США
Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
Армия и оружие
Командира иранского ополчения «Басидж» убили на юго-западе страны
Командир иранского народного ополчения «Басидж» был убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики представила рейтинг футбольных лиг мира по результатам 2019 года.
Культура
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Футбол
Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Шоу-бизнес
Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на второе гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Политика
Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск
Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Общество
Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Армия и оружие
В Южной Корее солдата выгнали из армии за смену пола
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Хоккей