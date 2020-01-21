Общество

КоммерсантъКоммерсантъВолодин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя».
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с чего всё началось
Алена Водонаева написала пост в Instagram
, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».
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Общество

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Советский спорт вчера в 16:24
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Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv вчера в 13:08
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При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
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Энергетика

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В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств.
БИЗНЕС Online вчера в 01:47
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

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РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес

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Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
ToDay News Ufa вчера в 19:29
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел вдвое

Модель Huawei Mate 20 X 5G стала первым поступившим в продажу смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения 5G .
iXBT.com вчера в 22:59
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На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

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Известия вчера в 22:37
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В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян

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Парламентская газета вчера в 08:34
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
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SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует осуществить 24 января запуск с целью вывода на орбиту 60 микроспутников системы Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
ТАСС вчера в 22:27
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Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

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Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
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Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru вчера в 06:10
Общество

Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости назвал дезинформацией сообщения некоторых СМИ о том, что он якобы имеет квартиру за миллион евро в Испании и шестикомнатную квартиру в Москве за 25 миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 23:22
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Футбол

Российский футболист проявил себя на просмотре в «МЮ»

Газета.Ru вчера в 23:30
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
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Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

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22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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