Общество

КоммерсантъКоммерсантъВолодин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале. По его словам, «мимо хамства проходить нельзя».
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ06:37

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву за слова о рожающем быдле

Lenta.ru05:10

Скабеева оценила идею Володина оштрафовать Водонаеву

РИА Новости07:16

Володин предложил привлечь Водонаеву к ответственности за слова о маткапитале

ТАСС05:30

Спикер Госдумы пригрозил Водонаевой штрафом в 100 млн рублей за слова о рожающем быдле

URA.Ru05:29

Водонаеву предлагают оштрафовать за «водку и быдло»

Вести.Ru06:19

Водонаеву хотят наказать за оскорбление граждан России

REGNUM04:57
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Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Lenta.ru 07:00
Футбол

«Зенит» отправил Кокорина в аренду в «Сочи»

REGNUM 02:51
Общество

В Махачкале женщинам запретили посещать бассейн

Администрация учреждения не комментирует это сообщение. О причинах такого решения неизвестно.
Говорит Москва 07:19
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Происшествия

Житель Пермского края заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

Житель города Красновишерска (Пермский край) наказывал пасынка, ставя его коленями на макароны в качестве наказания.
ТАСС 06:40
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Политика

Гордеев уйдет с поста вице-премьера по сельскому хозяйству

Гордеев занимает пост вице-премьера с 18 мая 2018 года, в правительстве Дмитрия Медведева он курировал вопросы сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды, а также разработку нацпроекта в сфере экологии.
РБК 06:55
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета вчера в 05:38
Политика

Российские десантные вертолётоносцы заложат к 9 мая

Два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.
RT на русском 07:06
Технологии

Huawei установит на серверы российскую операционную систему

Компании Huawei и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российская операционная система «Ред ОС» будет установлены на серверы китайского производителя для центров обработки данных.
News.ru 06:23
Общество

Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Российская газета вчера в 18:31
Происшествия

Суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников ФБК

Мосгорсуд отменил несколько постановлений Басманного суда об обысках у сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
РБК 06:39
Армия и оружие

День инженерных войск сегодня отмечается в России

Сегодня военнослужащие учебного центра по подготовке специалистов инженерных войск в Кстове продемонстрируют свои возможности и представят основные образцы вооружения и военной техники.
ГТРК Нижний Новгород 01:56
Политика

Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией

Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Телеканал 360° 04:14
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
РБК 02:54
Технологии

Microsoft начала менять Windows 10

В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
ToDay News Ufa 05:10
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета 06:28
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Происшествия

В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

Вести.Ru 05:20
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
РБК 07:17
Политика

На обсуждение плана Путина по изменению Конституции дали один день

Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января.
Lenta.ru 05:26
Общество

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
REGNUM 02:26
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Заворотнюк из клиники

На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщал, что недавно Заворотнюк была переведена в другую клинику, где продолжает проходить ежедневные реабилитационные процедуры и продолжает лечение.
Московский Комсомолец 06:53
Общество

Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Российская газета 03:21
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Общество

Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Коммерсантъ 01:45
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru 05:15
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Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
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