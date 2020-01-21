Общество

РамблерРамблерВолодин предложил наказать Водонаеву за быдло

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь модель и телеведущую Алену Водонаеву к ответственности за оскорбление жителей России из-за ее заявления о материнском капитале.
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с чего всё началось
Алена Водонаева написала пост в Instagram
, в котором заявила, что проблема демографии России «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».
Коммерсантъвчера в 06:37

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Валуев о Водонаевой: «Платить придётся»

Царьград00:35

Милонов призвал наказать Водонаеву исправительными работами за «негодяйство»

ФАНвчера в 11:41

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъвчера в 06:37

Володин считает, что Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о мат. капитале

Эхо Москвывчера в 11:04

Володин предложил привлечь Водонаеву к ответственности за слова о маткапитале

ТАССвчера в 05:30

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву за слова о рожающем быдле

Lenta.ruвчера в 05:10

Водонаеву хотят наказать за оскорбление граждан России

REGNUMвчера в 04:57
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Шоу-бизнес

Елена Воробей перенесла операцию

Независимый публицист вчера в 10:00
Здоровье

Кардиолог объяснил признаки возможного отрыва тромба

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможного отрыва тромба у молодых людей, сообщает "Взгляд.ру".
Газета Metro 04:39
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Политика

Виталий Мутко не вошел в состав нового российского правительства

Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак.
Sputnik Абхазия вчера в 12:48
Культура

Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино

Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
iReactor 20 января в 08:24
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в семи нарушениях перемирия за сутки

Военное дело вчера в 03:32
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa 20 января в 23:18
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Наука

Открытие поможет создать иммунотерапию одну для всех

Открытие в области работы иммунной системы может привести к разработке нового метода лечения опухолей за счёт иммунотерапии.
MedikForum.ru вчера в 06:30
Хоккей

ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости вчера в 13:51
Здоровье

В Челябинской области выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области выросла почти наполовину. Ситуацию оценивают как не эпидемическую.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 08:20
Общество

В Москве «заминировали» более 30 станций метро

Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:50
Общество

Минприроды выступило против передачи «Ростеху» промышленных отходов

В конце декабря Чемезов в письме тогдашнему вице-премьеру Алексею Гордееву предложил сделать «Ростех» федеральным оператором по обращению с промышленными отходами (III–V классов опасности).
Ведомости 00:38
Экономика

Взять и отменить: Минэк предложил декриминализовать 8 статей УК

Минэкономразвития предложило силовым структурам отменить уголовную ответственность за восемь категорий правонарушений, закрепленных в УК.
Известия вчера в 16:01
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Недвижимость

Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.
РБК 20 января в 09:45
Здоровье

В январе пензенцы смогут еще дважды бесплатно поплавать в бассейне

Профилактические акции, направленные на укрепление здоровья населения, пройдут в пензенском дворце спорта «Буртасы» 24 и 31 января.
АиФ Пенза 03:49
Кино

На Берлинале покажут фильм, над которым Олег Сенцов работал в российской тюрьме

Кинокартина «Номера», над которой украинский режиссер Олег Сенцов работал, находясь в заключении в России, будет представлена на 70-ом фестивале Берлинале в Берлине.
Новое время - The New Times 01:10
Космос

SpaceX планирует вывести 60 интернет-спутников на орбиту 24 января

REGNUM 00:36
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Общество

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Российская газета 03:51
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Игры

Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея

В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Lenta.ru вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Елизавета II потребовала от Меган Маркл все королевские украшения

Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Герцогини Сассекской Меган Маркл вернуть ей все королевские украшения, сообщило ФАН.
Радио Sputnik вчера в 14:29
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Экономика

Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей" выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб. X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года.
Ведомости 02:18
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Политика

Владимир Путин прибыл на совещание в Липецкую область

REGNUM 03:42
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Блогер, актриса, российская телеведущая.
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