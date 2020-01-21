с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь модель и телеведущую Алену Водонаеву к ответственности за оскорбление жителей России из-за ее заявления о материнском капитале.

Здоровье Кардиолог объяснил признаки возможного отрыва тромба Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии А. Остроумова Юрий Беленков назвал признаки возможного отрыва тромба у молодых людей, сообщает "Взгляд.ру".

Политика Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ 20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Наука Открытие поможет создать иммунотерапию одну для всех Открытие в области работы иммунной системы может привести к разработке нового метода лечения опухолей за счёт иммунотерапии.

Общество В Москве «заминировали» более 30 станций метро Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Минприроды выступило против передачи «Ростеху» промышленных отходов В конце декабря Чемезов в письме тогдашнему вице-премьеру Алексею Гордееву предложил сделать «Ростех» федеральным оператором по обращению с промышленными отходами (III–V классов опасности).

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Недвижимость Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Политика Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.

Происшествия Школьника засосало в слив в московском аквапарке Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Экономика Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей" выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб. X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года.