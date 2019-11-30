Политика
Российская газетаВолодин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин. Он считает, что властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство (более 96%) жителей Крыма и Севастополя приняли решение о возвращении в состав России.
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Шоу-бизнес
Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками
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Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
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«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент отметил, что в некоторых странах традиционные поняти заменяют на «родитель номер 1» или «родитель номер 2». Президент России Владими Путин надеется, что в РФ слово «мама» никогда не заменят понятия «родитель номер 1» или «родитель номер 2». Об этом сообщает РИА Новости по словам главы государства на заседании совета по межнациональным отношениям.
Происшествия
Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Происшествия
Пропал осужденный за растрату 2 млрд экс-глава Минфина Ингушетии
Бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева осудили за растрату двух миллиардов рублей из бюджета. При этом задерживать его не стали.
Происшествия
Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку
Первого замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки.
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Экономика
Раскрыт размер зарплаты, необходимый для максимально высокой пенсии
За последние пять лет необходимая для максимальной пенсии месячная зарплата увеличилась почти вдвое — в 2015 году она составляла 59 тысяч.
Армия и оружие
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование «Супер-Горшкова»
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Авто
Названы изменения для автомобилистов в России с 1 декабря
Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Музыка
Константин Меладзе поделился, что писал песню «Сэра» в жуткой общаге
Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе поделился, что писал песню «Сэра» в жутких условиях в общежитии.
Футбол
«Челси» - «Вест Хэм»: эксперты прогнозируют победу подопечных Лэмпарда
Добавим, что подопечные Мануэля Пеллигрини сумели отличиться только в одном из пяти предыдущих гостевых поединков.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Футбол
Медведев рассказал о футбольной войне между «Зенитом» и «Спартаком»
«Спартак» занимает шестое место с 22 очками. Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря.
Культура
Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя
Художественному руководителю и главному дирижёру оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Стниславского и Немировича-Данченко исполняется 70 лет.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.