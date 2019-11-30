Политика

Российская газетаРоссийская газетаВолодин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин. Он считает, что властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство (более 96%) жителей Крыма и Севастополя приняли решение о возвращении в состав России.
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Володин предупредил о риске выхода из состава Украины некоторых областей

РБК03:11

В Госдуме предупредили об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

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Газета.Ru02:28

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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

РИА Новости02:07

Володин: притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей

ТАСС02:01

Вячеслав Володин: национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей

Государственная Дума РФ02:00
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Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
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В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
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Раскрыт размер зарплаты, необходимый для максимально высокой пенсии

За последние пять лет необходимая для максимальной пенсии месячная зарплата увеличилась почти вдвое — в 2015 году она составляла 59 тысяч.
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Названы изменения для автомобилистов в России с 1 декабря

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Добавим, что подопечные Мануэля Пеллигрини сумели отличиться только в одном из пяти предыдущих гостевых поединков.
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