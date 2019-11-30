Политика
РИА НовостиВолодин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Футбол
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Политика
Российские паспорта получили более 48 тыс. жителей ЛНР
Паспорта РФ по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР "За 2019 год более 96000 жителей ЛНР получили паспортный документ Луганской народной республики, а более 48000 человек уже стали гражданами Российской Федерации", — указано в сообщении, которое распространило агентство.
Общество
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» получил награду The Best Event Awards World
Международный культурный проект "Русские сезоны" получил главную награду в номинации "Лучший фестиваль-2019" в престижном международном конкурсе The Best Event Awards World, сообщила пресс-служба Минкультуры в субботу.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Биатлон
Биатлонисты Воронина и Елисеев заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде
Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в смешанной эстафетной гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Космос
«Роскосмос» показал уникальные фото финальной сборки ракет «Союз-2»
К твиту прикреплена ссылка на материал, рассказывающий и показывающий все этапы финальной сборки космических ракет.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Футбол
«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы
Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.
Общество
РПЦ выступила против обязательной проверки водителей на алкоголизм
Русская православная церковь не одобряет идею обязательного теста на алкоголизм для водителей при получении ими медицинских справок, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы из-за возможных провокаций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны прийти в полную боеготовность из-за «возможных провокаций».
Политика
Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что попытка вернуть Донбасс силой станет для Киева самоубийством.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».