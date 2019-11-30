Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

Газета.Ru05:16

Володин: притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей

ТАСС02:01

Володин прокомментировал поведение делегации Украины в Женеве

RT на русском02:43

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

Российская газета02:10

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

РИА Новости02:07

В Госдуме предупредили об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Известия03:02

Вячеслав Володин: национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей

Государственная Дума РФ02:00
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Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
РИА Новости вчера в 22:03
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Футбол

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Бомбардир.ру вчера в 07:26
Политика

Российские паспорта получили более 48 тыс. жителей ЛНР

Паспорта РФ по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР "За 2019 год более 96000 жителей ЛНР получили паспортный документ Луганской народной республики, а более 48000 человек уже стали гражданами Российской Федерации", — указано в сообщении, которое распространило агентство.
Украина.ру 07:53
Общество

Что изменится в российских законах в декабре 2019 года

1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
РБК 04:02
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены

iReactor 27 ноября в 17:50
Культура

Фестиваль «Русские сезоны» получил награду The Best Event Awards World

Международный культурный проект "Русские сезоны" получил главную награду в номинации "Лучший фестиваль-2019" в престижном международном конкурсе The Best Event Awards World, сообщила пресс-служба Минкультуры в субботу.
РИА Новости 07:36
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Биатлон

Биатлонисты Воронина и Елисеев заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде

Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в смешанной эстафетной гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
RT на русском 08:00
Космос

«Роскосмос» показал уникальные фото финальной сборки ракет «Союз-2»

К твиту прикреплена ссылка на материал, рассказывающий и показывающий все этапы финальной сборки космических ракет.
SM News 04:12
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Политика

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
ТАСС вчера в 15:19
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
Футбол

«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.
Sport24.ru 07:32
Общество

РПЦ выступила против обязательной проверки водителей на алкоголизм

Русская православная церковь не одобряет идею обязательного теста на алкоголизм для водителей при получении ими медицинских справок, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион.
Daily Storm 08:01
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия 28 ноября в 17:11
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
РИА Новости 04:46
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы из-за возможных провокаций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны прийти в полную боеготовность из-за «возможных провокаций».
Росбалт 02:42
Политика

Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что попытка вернуть Донбасс силой станет для Киева самоубийством.
RT на русском 06:59
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Известия вчера в 07:50
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