Политика
РИА НовостиВолодин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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с чего всё началось
Вячеслав Володин: национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей
«Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам», — заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Государственная Дума РФ02:00
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