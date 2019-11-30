«Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам», — заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

с чего всё началось

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

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