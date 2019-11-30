Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Вячеслав Володин: национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей

Государственная Дума РФ02:00

В Госдуме предупредили об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

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Володин прокомментировал поведение делегации Украины в Женеве

RT на русском02:43

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

Российская газета02:10

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

РИА Новости02:07

Володин: притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей

ТАСС02:01

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

Газета.Ru05:16
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Происшествия

В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
RT на русском 05:17
Происшествия

Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании

По информации газеты «Коха Йоне», 790 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября недалеко от Тираны.
Говорит Москва 05:16
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Происшествия

В Москве в собственной квартире избили актёра Вячеслава Гришечкина

В столице России на улице Миклухо-Маклая в собственной квартире избили актёра Вячеслава Гришечкина.
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Хоккей

Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ

RT на русском 04:21
Происшествия

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Известия 04:10
Армия и оружие

Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Газета.Ru 04:28
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Футбол

Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
Национальная служба новостей вчера в 16:57
Происшествия

Среди пострадавших в Гааге оказались дети

Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Мойка78 вчера в 18:54
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

РИА Новости 05:30
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Шоу-бизнес

Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
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Музыка

Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров попрощался с одной из самых сильных участниц шоу "Голос" Миланой Рахмановой, которая была участницей его команды, на этапе поединков.
РИА Новости 04:28
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Общество

Движение «За права человека» учредит новую организацию

Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Интерфакс вчера в 18:36
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru вчера в 07:57
Происшествия

У пассажира рейса Киев-Хургада нашли гранату в багаже

Известия 06:14
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Здоровье

Как пить больше воды в течение дня, посоветовали специалисты

Специалисты дали несколько советов о том, как пить больше воды в течение дня.
Пишет Омск вчера в 11:19
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
Деловое.ТВ вчера в 03:00
Технологии

В России провели первую операцию с использованием 5G-сетей

При консультации экспертов были проведены две операции: извлечение NFC-чипа из руки Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн», а также удаление раковой опухоли.
Ридус вчера в 10:08
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
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