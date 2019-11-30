Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

Газета.Ru05:16

Володин: притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей

ТАСС02:01

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

Российская газета02:10

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

РИА Новости02:07

В Госдуме предупредили об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Известия03:02

Вячеслав Володин: национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей

Государственная Дума РФ02:00

Володин прокомментировал поведение делегации Украины в Женеве

RT на русском02:43
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Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
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В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
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Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
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В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
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Первый рейд появился в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

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Сын Никаса Сафронова заявил, что не удивлен, но собирается подавать в суд на автора ролика.
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На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы

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В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
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Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
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В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу

На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения.
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Происшествия

В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
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Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
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Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

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