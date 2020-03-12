Политика

РБКРБКВолодин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции. Также на карантин Володин поручил отправить помощников Катасонова и всех депутатов, которые с ними контактировали.
Читать в источнике
Комментировать218
с чего всё началось

Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин для профилактики распространения коронавируса. Данную тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ТАСС07:10

Подробнее о событии

Володин призвал аннулировать пропуск депутата, нарушившего карантин

РИА Новости07:50

Володин призвал аннулировать пропуск не прошедшего карантин депутата

RT на русском07:11

Депутат Катасонов назвал число отправленных на карантин парламентариев

РБК07:57

Жириновский предложил лишить мандата депутата Думы за нарушение режима самоизоляции

Интерфакс07:02

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru07:00

Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

ТАСС07:10

Володин направил на карантин общавшихся с депутатом Госдумы Катасоновым

REGNUM06:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова попытается лишить Джигана родительских прав

Ситуация в семье Оксаны Самойловой и Джигана начинает постепенно проясняться.
Bimru.ru 05:25
Хоккей

Омский «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

«Ястребы» уступили уфимцам в шестом матче и закончили серию с общим счетом 2:4. «Салават Юлаев» идет дальше.
Омскрегион вчера в 12:52
Армия и оружие

Турция отказала России в «зелёном коридоре» для самолётов ВКС

Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 (Алеппо — Латакия) на северо-западе арабской республики.
Евразия Daily 05:58
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и три месяца жил с трупом

Как сообщает "Рифей", 40-летний пермяк убил свою супругу в коммунальной квартире, после чего три месяца жил с трупом.
ВЕТТА 06:21
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Финансы

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года

Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.
REGNUM вчера в 15:13
Культура

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева на Первом канале

ИА InterMedia 10 марта в 07:25
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции

Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Мойка78 10 марта в 07:37
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Здоровье

Трамп объявил о мерах экономической поддержки в связи с коронавирусом

США не испытывают финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, но правительство предоставит экономическую поддержку бизнесу, заявил президент США Дональд Трамп в своем телевизионном обращении американскому народу из Белого дома 11 марта.
Красная весна вчера в 21:53
Здоровье

Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице

По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Восток-Медиа вчера в 13:45
Общество

Россия получила приглашение от ОПЕК для участия в техкомитете в марте

Секретариат ОПЕК отправил приглашения странам - участницам мониторингового комитета ОПЕК+, в том числе России, для участия в экспертной встрече.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

News.ru 10 марта в 18:55
Единоборства

UFC может отменить бой Хабиба и Фергюсона из-за коронавируса

NewInform 05:27
Футбол

«Спартак» не будет продавать билеты на ближайший матч чемпионата России

Московский "Спартак" принял решение не продавать билеты на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы" из-за указа властей столицы, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:44
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество

В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
РИА Новости 07:32
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM вчера в 21:42
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Футбол

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу, в четвертьфинале обыграв "Александрию".
РИА Новости вчера в 16:13
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Экономика

Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
РБК 08:10
Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников

Правительство на заседании одобрило законопроект, в который входит запрет контролерам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних пассажиров без билетов.
РБК 07:44
Наука

Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Михайлович Катасонов
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го и 7-го созывов от партии ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам с 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное