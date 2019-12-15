Политика
News.ruВолодин прокомментировал призывы объявить Курилы территорией Японии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление главы Коммунистической партии Японии о необходимости объявить японской территорией весь Курильский архипелаг, отметил, что подобные призывы подрывают доверие стран друг к другу. Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу.
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Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России
Известиявчера в 12:12
Заявления Японии по Курилам — угроза территориальной целостности и суверенитету России
Государственная Дума РФвчера в 11:55
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