Политика

News.ruNews.ruВолодин прокомментировал призывы объявить Курилы территорией Японии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление главы Коммунистической партии Японии о необходимости объявить японской территорией весь Курильский архипелаг, отметил, что подобные призывы подрывают доверие стран друг к другу. Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу.
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Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Коммерсантъвчера в 13:28

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РБКвчера в 13:04

Володин: заявления компартии Японии о Курилах наносят вред отношениям Японии и РФ

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RT на русскомвчера в 12:18

Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России

Известиявчера в 12:12

Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

РИА Новостивчера в 14:58

Заявления Японии по Курилам — угроза территориальной целостности и суверенитету России

Государственная Дума РФвчера в 11:55
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BFM.ru вчера в 10:38
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

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Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
РБК вчера в 17:00
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Германскому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось вступать в переписку с экоактивисткой Гретой Тунберг и опровергать ее пост в Twitter.
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«В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 из Москвы в Сургут»,— сказал собеседник агентства.
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Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
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Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
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Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении.
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В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Lenta.ru 03:50
Политика

В России показали первое «полноценное» интервью Зеленского

Зеленский сказал, что считает такие двусторонние встречи правильным, так как они дают возможность положить конец войне на территории Украины, сообщают "Ведомости".
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BFM.ru вчера в 11:23
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70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии

Женщины активнее выступают за закон о домашнем насилии. 70% россиян считают необходимо принять закона о домашнем насилии.
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Бывшая подруга певца Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская достаточно спокойно отнеслась к его заявлениям о том, что пришло время поставить точку в их отношениях.
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
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СК завершил расследование уголовного дела против Шестуна

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Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
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Газета.Ru 02:54
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София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
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Сборная России по хоккею обыграла Финляндию

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