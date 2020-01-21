Политика
РИА НовостиВолодин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России. Первым внимание парламентариев на соответствующие сообщения зарубежных журналистов обратил на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Вячеслав Володин рассказал, кто распространил фейковую информацию про досрочные выборы
Государственная Дума РФ04:34
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика
Почему генпрокурор Юрий Чайка уходит с поста и кто займет его место
Юрий Чайка занимал пост генпрокурора почти 14 лет Юрий Чайка, занимавший должность генерального прокурора России почти 14 лет, уходит в отставку.
Политика
Владимир Мединский покинет пост министра культуры
Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
Кремль объяснил ускорение подготовки поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Футбол
Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина
Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина в поддержку нападающего петербургского клуба Александра Кокорина.
Культура
Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет
Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня празднует 60-летний юбилей.
Общество
Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb
Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Энергетика
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
Футбол
ФНЛ. Бывший полузащитник «Ротора» подписал контракт с «Армавиром»
Полузащитник, которого попросили «на выход» из «Ротора», нашел себе вариант продолжения карьеры.
Происшествия
Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.
Авто
Lexus выпустил «приключенческий» GX с палаткой на крыше
Двигатель и трансмиссия «приключенческого» GX стандартные: под капотом 301-сильный (446 Нм крутящего момента) бензиновый V8 объемом 4,6 литра, тяга передается на ведущие колеса с помощью шестиступенчатого «автомата».
Происшествия
В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС
В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
Общество
На Испанию обрушился шторм «Глория»
В Валенсии и Каталонии закрыто несколько автомобильных дорог.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Шоу-бизнес
Оззи Осборн рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона
Британский рок-музыкант впервые признался в том, что страдает болезнью Паркинсона.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Армия и оружие
В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР
Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
Наука
Ученые нашли новую причину инфаркта
Исследование охватило почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год.
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Шоу-бизнес
32-летняя Эшли Грэм впервые стала мамой
В конце лета, в день 9-й годовщины свадьбы с Джастином Эрвином, Эшли Грэм сообщила, что ждет первенца.