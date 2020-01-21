Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России. Первым внимание парламентариев на соответствующие сообщения зарубежных журналистов обратил на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

ЛДПР предлагает установить для партий в Госдуме предел в 40% мандатов

Коммерсантъ06:48

Вячеслав Володин рассказал, кто распространил фейковую информацию про досрочные выборы

Государственная Дума РФ04:34

Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством

РБК05:31

Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

РИА Новости04:40

Володин оценил сообщения СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы

RT на русском06:08

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации о роспуске нижней палаты парламента вмешательством в дела России

Эхо Москвы04:32

Володин назвал публикации иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России

ТАСС04:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

Почему генпрокурор Юрий Чайка уходит с поста и кто займет его место

Юрий Чайка занимал пост генпрокурора почти 14 лет Юрий Чайка, занимавший должность генерального прокурора России почти 14 лет, уходит в отставку.
АМИТЕЛ вчера в 18:46
Политика

Владимир Мединский покинет пост министра культуры

Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства.
РБК 07:37
Экономика

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru вчера в 11:50
Политика

Кремль объяснил ускорение подготовки поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Lenta.ru 04:09
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Политика

Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки

Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Lenta.ru 04:19
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр вчера в 03:23
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

ToDay News Ufa 19 января в 23:17
Футбол

Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина

Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина в поддержку нападающего петербургского клуба Александра Кокорина.
Чемпионат 09:08
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

RT на русском 07:28
Культура

Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет

Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня празднует 60-летний юбилей.
Inc-news.ru 07:10
Общество

Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb

Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.
РБК 09:18
Энергетика

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
РИА Новости 07:40
Футбол

ФНЛ. Бывший полузащитник «Ротора» подписал контракт с «Армавиром»

Полузащитник, которого попросили «на выход» из «Ротора», нашел себе вариант продолжения карьеры.
РИАЦ 08:14
Происшествия

Замглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.
РБК 05:52
Авто

Lexus выпустил «приключенческий» GX с палаткой на крыше

Двигатель и трансмиссия «приключенческого» GX стандартные: под капотом 301-сильный (446 Нм крутящего момента) бензиновый V8 объемом 4,6 литра, тяга передается на ведущие колеса с помощью шестиступенчатого «автомата».
Motor 10:08
Происшествия

В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС

В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
РБК 10:07
Происшествия

Преследование девятилетней девочки в Подмосковье сняли видеокамеры

REGNUM 09:21
Общество

На Испанию обрушился шторм «Глория»

В Валенсии и Каталонии закрыто несколько автомобильных дорог.
Говорит Москва вчера в 05:51
Политика

Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 09:38
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Оззи Осборн рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона

Британский рок-музыкант впервые признался в том, что страдает болезнью Паркинсона.
Культуромания 10:22
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Армия и оружие

В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР

Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
REGNUM 03:01
Наука

Ученые нашли новую причину инфаркта

Исследование охватило почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год.
Живая Кубань 10:01
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru 06:48
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Шоу-бизнес

32-летняя Эшли Грэм впервые стала мамой

В конце лета, в день 9-й годовщины свадьбы с Джастином Эрвином, Эшли Грэм сообщила, что ждет первенца.
Woman.ru вчера в 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное