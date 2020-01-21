Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России. Первым внимание парламентариев на соответствующие сообщения зарубежных журналистов обратил на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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