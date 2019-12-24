Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующие встречи парламентариев «нормандской четверки» могут состояться в Германии в ближайший месяц-полтора.

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