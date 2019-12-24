Политика
ИзвестияМедведчук анонсировал межпарламентскую встречу «нормандской четверки»
Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующие встречи парламентариев «нормандской четверки» могут состояться в Германии в ближайший месяц-полтора.
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Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
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Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
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Общество
Стал известен график работы Почты России на новогодние праздники
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Кино
Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
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Транспорт
Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост
Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.
Гаджеты
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Футбол
Лэмпард: я намерен доверять молодым игрокам в «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лемпард в преддверии матча 19-го тура с «Саугтемптоном» поделился мнением о том, что он планирует доверять молодым игрокам, имеющимся в клубе.
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Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов
Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских концернов Минпромторг представил концепцию дифференциации промышленных субсидий, которые де-факто компенсируют утильсбор локализованным концернам и обеспечивают рентабельность производств.
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Шоу-бизнес
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