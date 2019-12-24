Политика
РИА НовостиВолодин проводит встречу с Медведчуком
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
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Происшествия
Суд арестовал генерала ФТС Александра Кизлыка
Басманный суд столицы санкционировал арест начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о злоупотреблении полномочиями.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел крушение
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Происшествия
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Общество
Большинство россиян оказались довольны своей жизнью
Большинство россиян (около 80 процентов) оказались довольны своей жизнью.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Авто
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra
Седан Nissan Sentra покинул российский рынок в 2017-ом, но не исключено, что модель вернется в РФ, так как несколько дней назад компания Nissan оформила патент на дизайн этого авто в нашей стране.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Шоу-бизнес
Воробей предупредила Борщеву об угрозе поджога офиса Comedy Woman
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Автоспорт
Леклер прокомментировал новый контракт с «Феррари»
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал заключение нового соглашения с итальянской командой, в соответствии с условиями которого он будет выступать за неё как минимум до сезона-2024 включительно.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Гаджеты
Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте
Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
Экономика
ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ
В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год
Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Происшествия