Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин проводит встречу с Медведчуком

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
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Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
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Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки

Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
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Большинство россиян (около 80 процентов) оказались довольны своей жизнью.
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Происшествия

В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

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"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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Седан Nissan Sentra покинул российский рынок в 2017-ом, но не исключено, что модель вернется в РФ, так как несколько дней назад компания Nissan оформила патент на дизайн этого авто в нашей стране.
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Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
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Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
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Леклер прокомментировал новый контракт с «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал заключение нового соглашения с итальянской командой, в соответствии с условиями которого он будет выступать за неё как минимум до сезона-2024 включительно.
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Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
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Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте

Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
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Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
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Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
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Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
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