Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин проводит встречу с Медведчуком

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
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Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
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REGNUM вчера в 06:20
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила проведения экзамена на водительские права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аппарат правительства.
Газета.Ru вчера в 01:45
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
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Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

Новые Известия вчера в 09:12
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Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат вчера в 07:34
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Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
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Российских чиновников хотят пересадить на такси

Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
REGNUM вчера в 16:44
Технологии

МТС разработала «умную» колонку

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
РБК вчера в 17:21
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Lenta.ru 03:53
Экономика

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

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Власти США начали расследование против BMW из-за данных о продажах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автоконцерна BMW.
Ведомости вчера в 06:03
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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Известия 02:31
Общество

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Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Происшествия

Увеличилось число жертв пожара в общежитиях Иркутской области

Стало известно о втором погибшем во время пожара в общежитиях лесозаготовительного предприятия поселка Залари Иркутской области.
Свободная Пресса вчера в 23:59
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН 23 декабря в 16:18
Общество

Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30

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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Рынок акций РФ открылся в среду умеренным ростом цен blue chips на фоне подорожавшей накануне нефтью, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.
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Lenta.ru 23 декабря в 04:45
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Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

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В смертях римских императоров нашли закономерность

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Индикатор 23 декабря в 08:14
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ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

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