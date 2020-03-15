Политика
РИА НовостиВолодин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
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Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом
Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Украина закрывает все пункты пропуска в Донбассе
Пункты пропуска прекратят работу 16 марта.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
В связи с распространением коронавируса и падением рубля в РФ вырос спрос на ряд товаров.
Футбол
«Ротор» победил «Шинник» в матче ФНЛ
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара заявила о гибели нескольких турецких военных после нанесенного ЛНА удара по аэродрому Митига.
Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о матче 22-го тура Российкской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" (1:3).
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Политика
Конституционный суд начал экстренную проверку поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал 14 марта закон об изменении Конституции, и в тот же день Конституционный суд (КС) начал экстренное заседание для проверки поправок.
Кино
Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике
Политика
Путин рассказал об отношении к западным санкциям
Президент России Владимир Путин прокомментировал западные санкции в отношении РФ.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Наука
Ученые объяснили форму «винных слез»
На стенках бокалов с вином порой возникают узоры, напоминающие слезы. Исследователи объяснили причину появления «винных слез».
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
Энергетика
В нефтяной войне между Москвой и Эр-Риядом проиграет Вашингтон
Как отмечается в статье, "нефтяная война" между Эр-Риядом и Москвой отрицательно повлияет не только на шансах президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок, но и на недавно приобретенном статусе Америки как крупнейшего в мире производителя черного золота.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Культура
Кузбассовцы выступили в программе Comedy Баттл на ТНТ
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».