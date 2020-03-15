Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
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Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме

Lenta.ru08:57

Володин рассказал о выступлении Путина по поправкам к Конституции в Госдуме

Газета.Ru09:28

«Все расставил на места»: Володин рассказал, как Путин приехал в Госдуму после предложения о поправках в Конституцию

Телеканал 360°09:18

Володин рассказал подробности о выступлении Путина по поправкам в Конституцию

Российская газета09:10

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

РИА Новости10:58

Володин рассказал, что Путин выступил в ГД по поправкам к Конституции по личной инициативе

ТАСС08:11

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Вести.Ru06:20
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Технологии

NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна 05:16
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Политика

Украина закрывает все пункты пропуска в Донбассе

Пункты пропуска прекратят работу 16 марта.
Новостной фронт 09:32
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

В связи с распространением коронавируса и падением рубля в РФ вырос спрос на ряд товаров.
Piter.tv 11:12
Футбол

«Ротор» победил «Шинник» в матче ФНЛ

РИА Новости 09:07
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Армия и оружие

ЛНА заявила о ликвидации турецких военных в Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара заявила о гибели нескольких турецких военных после нанесенного ЛНА удара по аэродрому Митига.
Радио Sputnik 07:41
Происшествия

Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

Коммерсантъ 11:31
Футбол

Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о матче 22-го тура Российкской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" (1:3).
Газета.Ru 14:32
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM 09:47
Политика

Конституционный суд начал экстренную проверку поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал 14 марта закон об изменении Конституции, и в тот же день Конституционный суд (КС) начал экстренное заседание для проверки поправок.
Ведомости 15:31
Кино

Шварценеггер озвучит новую видеоигру о Хищнике

Народные новости 13:57
Политика

Путин рассказал об отношении к западным санкциям

Президент России Владимир Путин прокомментировал западные санкции в отношении РФ.
Вечерняя Москва 14:15
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета 14:39
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:44
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

В Дербенте митингующие сломали ворота старейшей в России мечети

МонаВиста 14:20
Наука

Ученые объяснили форму «винных слез»

На стенках бокалов с вином порой возникают узоры, напоминающие слезы. Исследователи объяснили причину появления «винных слез».
ToDay News Ufa 04:04
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
REGNUM 14:17
Общество

Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
REGNUM 05:46
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 10:46
Общество

«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 12:16
Энергетика

В нефтяной войне между Москвой и Эр-Риядом проиграет Вашингтон

Как отмечается в статье, "нефтяная война" между Эр-Риядом и Москвой отрицательно повлияет не только на шансах президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок, но и на недавно приобретенном статусе Америки как крупнейшего в мире производителя черного золота.
Утро.ru 13 марта в 11:41
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Piter.tv 12:34
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Культура

Кузбассовцы выступили в программе Comedy Баттл на ТНТ

Газета Кемерова 13 марта в 23:12
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 08:56
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН 05:26
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