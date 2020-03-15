Политика
РИА НовостиВолодин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
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Авто
Новый суперкар замаскировали под старый Porsche
Финансы
Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение
На днях как раз депутаты Госдумы приняли поправки в бюджет ПФР на 2020–2022 годы.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса
Всемирная организация здравоохранения несколько дней назад объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Энергетика
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21%
Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.
Авто
Названы самые «страшные» отечественные автомобили
Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Общество
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Футбол
Ростов — Локомотив 1:3
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кино
Маттео Гарроне оживил «Пиноккио»
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
Происшествия
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории РФ
За последние сутки в России зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»
Кино
Прокат США показал худший уик-энд за двадцать с лишним лет
Как сообщается на специализированном сайте DTF, до пятницы влияние пандемии на сборы никак не проявлялось, однако уже с 13 марта американцы последовали рекомендациям и остались дома.
Футбол
Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Биатлон
Итальянка Доротея Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
В многострадальном ситкоме "Сваты" новая беда: проект покинула одна из ведущих его актрис - 57-летняя Заслуженная артистка России Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.