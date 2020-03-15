Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
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Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

РИА Новости10:58

Володин рассказал о выступлении Путина по поправкам к Конституции в Госдуме

Газета.Ru09:28

Володин рассказал, что Путин выступил в ГД по поправкам к Конституции по личной инициативе

ТАСС08:11

Володин рассказал подробности о выступлении Путина по поправкам в Конституцию

Российская газета09:10

Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме

Lenta.ru08:57

«Все расставил на места»: Володин рассказал, как Путин приехал в Госдуму после предложения о поправках в Конституцию

Телеканал 360°09:18

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Вести.Ru06:20
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Новый суперкар замаскировали под старый Porsche

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Финансы

Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение

На днях как раз депутаты Госдумы приняли поправки в бюджет ПФР на 2020–2022 годы.
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Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
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В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса

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Эхо Москвы вчера в 04:00
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Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Лезги газет 12:18
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Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
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В Москве на улице обстреляли девушек

Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
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Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
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Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.
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Названы самые «страшные» отечественные автомобили

Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:10
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Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Футбол

Ростов — Локомотив 1:3

Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Маттео Гарроне оживил «Пиноккио»

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Общество

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Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
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Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
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Происшествия

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ вчера в 11:40
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Трое россиян заразились коронавирусом на территории РФ

За последние сутки в России зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом.
АБН 06:11
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В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
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Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
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Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»

RT на русском 09:52
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Прокат США показал худший уик-энд за двадцать с лишним лет

Как сообщается на специализированном сайте DTF, до пятницы влияние пандемии на сборы никак не проявлялось, однако уже с 13 марта американцы последовали рекомендациям и остались дома.
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Футбол

Гончаренко объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Уфой»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
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Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
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Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Биатлон

Итальянка Доротея Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону

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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

В многострадальном ситкоме "Сваты" новая беда: проект покинула одна из ведущих его актрис - 57-летняя Заслуженная артистка России Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.
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Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
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